شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق .. هذا الشعب الفقير ينتهي.. وحاكمهم : يوجه بتنسيق استخباراتي بين الإنس والجن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من حزمة من الأزمات، لم يتعرض لها طيلة أربعة عقود، تأتي تصريحات المرشد الإيراني على خامنئي بعيدة عن الواقع الذي يعيشه الشعب من أزمات وكوارث متتالية.

وكان خامنئي قد صرح في خطابه نشر منه بعض النشطاء والمدونون عدة مقاطع أنه يجب أن لا نستغرب من أعدائنا، لأن نحن لدينا أعداء من الجن والأنس ، وهناك تعاون استخباراتي فيما بينهم .

كما حثّ الإيرانيات على كثرة الإنجاب لتعويض من سيموتون بسبب تفشي وباء كورونا ، بعد أن رفض المساعدة الأميركية لمواجهته

العجيب أن خامنئي اعترف أن أمريكا عرضت مساعدة إيران عدة مرات في مواجهة فيروس كورونا لكنه رفض هذه المساعدة.

بينما تخرج حكومة ايران ويطالبون برفع العقوبات عنهم لمحاربة كورونا وهم أصلا لا يريدون محاربتها.

الباحث في الشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي وصف خطاب خامنئي بأنه بمثابة شهادة فشل لكل سياسات النظام الإيراني داخليًا وإقليماً ..ترك كل مشاكل الناس ويقول علينا التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي لأن ذلك يعتبر أمراً حيويًا بالنسبة لنا، منوها أن تويتر واليوتيوب والتلغرام والفيسبوك كلها محجوبة في إيران.

يذكر أن وزير الخارجية الإيرانية جود ظريف كان قد ألمح في خطاب له إلى هرطقات خامنئي قائلا : " علينا أن نزيل بعض الأفكار المتوهمة في طريقة إدارة البلاد وفي إدارة سياستنا الخارجية والداخلية أيضا.. وعلينا أن ندخل في عام جديد بدبلوماسية جديدة لرفع العقوبات عن إيران"، في إشارات واضحة يقصد فيها خامنئي.

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