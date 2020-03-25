شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فيديو مرعب للحظة انتحار مصري داخل العزل الصحي في دولة الكويت والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم يوثق لحظة انتحار شاب مصري من داخل الحجر الصحي من أعلى عمارة بمنطقة الفروانية.

وأكد النشطاء أن شاباً مصرياً قفز من نافذة عمارة الفروانيه، المخصصة للعزل الصحي ضد فيروس كورونا بالكويت، بقصد الانتحار.

وأظهر المقطع قفز الشاب من الطابق الخامس باتجاه الشارع مباشرةً، فيما تجمع عشرات من الناس بينهم رجال تابعين للشرطة الكويتية لمتابعة الحادث.

وأحدث الفيديو موجة جدل وغضب بين النشطاء، مشيرين إلى أن حالة العمال النفسية سيئة بسبب توقف أعمالهم خاصة العمالة اليومية.

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وكانت السلطات الكويتية، فرضت الحجر الصحي على عمال وافدون داخل عمارة كاملة، بعد أن ثبت إصابة أحد العاملين معهم بفيروس كورونا.



و أصدر مجلس الوزراء الكويتي، أول أمس، قرارا بفرض حظر تجول جزئيا على البلاد من الساعة 5 مساء حتى 4 فجراـ في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنس الصالح في مؤتمر صحفي :"كنا نريد تجنب هذا الإجراء، لكن عدم الالتزام بالإجراءات المفروضة، دفعنا لاتخاذه.

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