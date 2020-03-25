الداخلية: بدء صرف مرتبات شهر يناير لمنتسبي الوزارة في المحافظات المحررة

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، بدء صرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهر يناير 2020م.





ونقل موقع الداخلية عن وكيل قطاع خدمات الشرطة رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة عملية صرف المرتبات اللجنة اللواء محمد مساعد الأمير قوله أنه وبحسب توجيهات وزير الداخلية احمد بن احمد الميسري: "انطلقت، يوم الثلاثاء، عملية صرف مرتب شهر يناير عبر شركة العروي للصرافة في العاصمة المؤقتة عدن و عموم المحافظات المحررة لقوة ديوان وزارة الداخلية".



وأضاف: "نطمئن منتسبي الوزارة التابعين للوحدات الأمنية انه سيتم صرف مرتبات الوحدات الأمنية عبر الكتاب المعتمدين من قبل الوحدات الأمنية و اللجنة المكلفة بمتابعة عملية صرف المرتبات".



وأكد الأمير أن عملية الصرف ستستمر حتى يتم صرف جميع المرتبات لكل المنتسبين.



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