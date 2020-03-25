شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة دولية تحذر.. كورونا يشكل تحدياً جديداً لليمن وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته تجاه ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت منظمة “أوكسفام” الدولية الإغاثية، الثلاثاء، إن وباء كورونا يشكل تحديا جديدا لليمن، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه البلد الذي يعيش حرباً منذ خمس سنوات.

وأضافت، في بيان صحفي لها: “فيروس كورونا يُشكل تحديا جديدا لليمن؛ حيث تم إيقاف الرحلات الجوية من وإلى البلاد، ما حد من حركة بعض عُمال الإغاثة الذين يستجيبون للأزمة الإنسانية”.

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وقال مُدير مكتب مُنظمة أوكسفام في اليمن، مُحسن صدّيقي، في البيان ذاته: “في حين أن المُجتمع الدولي يهتم بكل حرص فيما يتعلق بحماية مواطنيه من فيروس كورونا، فإنه كذلك يتحمل المسؤولية كاملة تجاه الشعب اليمني”.

وأضاف صدّيقي: “بعد خمس سنوات من الموت والمرض والنزوح، وفي مواجهة التهديد المُتزايد من وباء عالمي، يحتاج اليمنيون بشدة إلى ان توافق جميع الأطراف المُتحاربة على وقفٍ فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والعودة إلى المفاوضات لتحقيق سلام دائم”.

وحذرت المنظمة من تحول موسم الأمطار الذي من المتوقع أن يبدأ في أبريل/نيسان المقبل، إلى مهدد جديد للنظام الصحي المتهالك، مرجحة أن ترتفع حالات الإصابة بالكوليرا “قد يكون هُناك ما يزيد قليلا عن المليون حالة في العام 2020”.

وحتى الثلاثاء، لم يعلن اليمن عن تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا، وفق بيانات وزارة الصحة.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت العديد من الإجراءات الرامية للاحتراز من “كورونا” بينها تعليق الدراسة وإغلاق المنافذ البرية والجوية والتوجيه بإيقاف الصلوات في المساجد.