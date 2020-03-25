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تسريب عبدالله الشريف أرعب السيسي أكثر من كورونا.. انتقم من عائلته واعتقل شقيقيه ومخاوف من تصفيتهما

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عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت سلطات النظام المصري شقيقي الإعلامي عبدالله الشريف عقب مداهمة منزل العائلة في محافظة الإسكندرية بمصر وتفتيشه، وذلك ردا من نظام السيسي على حلقة الشريف الأخيرة التي جاءت تحت عنوان “الاختيار” وعرض فيها فيديو مسرب صادم فضح أحد ضباط الصاعقة وما يفعله جيش السيسي.

وكتب عبدالله الشريف في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”قامت ميليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالاسكندرية وتفتيشه واعتقال إخوتي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي الاختيار” 

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جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وتابع:”ولا نعلم عن مصيرهما او اماكن احتجازهما أي شيء”

 

وتضامن العديد من السياسيين والنشطاء مع الإعلامي والناشط المصري، وكتب الدكتور عبدالله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة:”أسأل الله أن يفرّج عنهم وكل معتقل سياسي، وأن يدير الدائرة على الظالمين”

 

قامت ميليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالاسكندرية وتفتيشه واعتقال إخوتي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي الاختيار ولا نعلم عن مصيرهما او اماكن احتجازهما أي شيء

— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 24, 2020
">

عبدالله الشريف@AbdullahElshrif

 · 

قامت ميليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالاسكندرية وتفتيشه واعتقال إخوتي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي الاختيار ولا نعلم عن مصيرهما او اماكن احتجازهما أي شيء

أسأل الله أن يفرّج عنهم وكل معتقل سياسي، وأن يدير الدائرة على الظالمين

— د. عبدالله العودة (@aalodah) March 24, 2020
">

د. عبدالله العودة@aalodah

أسأل الله أن يفرّج عنهم وكل معتقل سياسي، وأن يدير الدائرة على الظالمين

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وقال الإعلامي الساخر والناشط المعروف تامر جمال:”الله ينتقم منهم وما يمنعهم من التمادي في ظلمهم!! لو لم ننتظم ونقاوم فكل مصري معرض للاعتقال والظلم والموت”

 

قامت ميليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالاسكندرية وتفتيشه واعتقال إخوتي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي الاختيار ولا نعلم عن مصيرهما او اماكن احتجازهما أي شيء

— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 24, 2020
">

عبدالله الشريف@AbdullahElshrif

 · 

قامت ميليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالاسكندرية وتفتيشه واعتقال إخوتي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي الاختيار ولا نعلم عن مصيرهما او اماكن احتجازهما أي شيء

الله ينتقم منهم
وما يمنعهم من التمادي في ظلمهم!!
لو لم ننتظم ونقاوم فكل مصري معرض للاعتقال والظلم والموت
اثبت على الحق
الله اكبر والوطن للشعب

— تامر جمال (الجوكر المصري) (@tamergamalhosny) March 24, 2020
">

تامر جمال (الجوكر المصري)@tamergamalhosny

الله ينتقم منهم
وما يمنعهم من التمادي في ظلمهم!!
لو لم ننتظم ونقاوم فكل مصري معرض للاعتقال والظلم والموت
اثبت على الحق
الله اكبر والوطن للشعب

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وتابع داعيا الشريف للثبات على موقفه:”اثبت على الحق الله اكبر والوطن للشعب”

بينما غرد الدكتور محمد الصغير الداعية المصري المعروف ومستشار وزير الأوقاف بعهد مرسي معبرا عن تضامنه:”ربنا يحفظك بحفظه وجميع أحبتكم وينجيهم.”

 

قامت ميليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالاسكندرية وتفتيشه واعتقال إخوتي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي الاختيار ولا نعلم عن مصيرهما او اماكن احتجازهما أي شيء

— عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) March 24, 2020
">

عبدالله الشريف@AbdullahElshrif

 · 

قامت ميليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالاسكندرية وتفتيشه واعتقال إخوتي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي الاختيار ولا نعلم عن مصيرهما او اماكن احتجازهما أي شيء

ربنا يحفظك بحفظه وجميع أحبتكم وينجيهم.

— د. محمد الصغير (@drassagheer) March 24, 2020
">

د. محمد الصغير@drassagheer

ربنا يحفظك بحفظه وجميع أحبتكم وينجيهم.

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وأثار مقطع مصور بثه عبدالله الشريف، الخميس، الماضي في برنامجه على يوتيوب ضجة واسعة، حيث أظهر مشاهد غير إنسانية لضابط صغير في الجيش يمثل بجثة أحد أهالي سيناء، قبل أن يقوم بحرق جسده ودفنه في منطقة صحراوية شمال شرقي مصر.

وقال الشريف إن الضابط التقط هذا الفيديو للتفاخر بفعلته، قبل أن يتسرب ويصل للشريف نسخة منه.

 

وفجّر الفيديو موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بين سياسيين ونشطاء، مطالبين بالتحقيق في الواقعة ومعاقبة الضابط المتورط.

فيما قال آخرون إن الفيديو شاهد على سياسة الجيش والشرطة في تصفية المختفين قسريا، ثم الادعاء بأنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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