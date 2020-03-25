شكرا لقرائتكم خبر عن في خبر صادم للجميع ...الاعلان عن دولة جديدة ستتجاوز ايطاليا والصين وتتجه بوتيرة متسارعة للتحول الى البؤرة الأولى لفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون أمريكا "البؤرة" القادمة لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مع تواصل ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد بشكل كبير، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، الثلاثاء.

وعند سؤالها عما إذا كانت تتوقع أن تكون أمريكا البؤرة المقبلة للفيروس وتتجاوز أوروبا، قالت هاريس: "نحن نشهد تسارعا كبيرا بأرقام الإصابات في أمريكا، لذلك فهي مهيأة لذلك، لا يمكن أن نقول أن هذا الوضع حاليا، لكنها مهيأة".

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وأضافت المتحدثة باسم المنظمة بالقول: "المحرك الرئيسي للانتشار هي أوروبا ولكن أيضا أمريكا، لذلك 85% من الحالات المسجلة في الـ24 ساعة الماضية جاءت من المنطقة الأوروبية والولايات المتحدة".

وتابعت هاريس حديثها قائلة: "تتخذ دول كثيرة إجراءات قوية جدا للتباعد الاجتماعي، ولعزل مجتمعات معينة بالفعل وقد أظهر هذا الأمر أنه طريقة مهمة للمساهمة في تباطؤ انتشار هذا المرض وكسب الوقت".

وأكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أن عملية قتل الفيروس تتطلب "تكتيكات موجهة مكثفة" عبر فحص كل حالة مشتبه بها وعزل وتقديم الرعاية لكل شخص مريض وتتبع وعزل ورصد كل مخالط له.