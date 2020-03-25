شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد بالفيديو... إقتحام اكبر معسكر في عدن واعتقال قاداته وضباطه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت قبل قليل قوات العاصفة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، أكبر معسكر في العاصمة المؤقتة عدن، ونفذت عملية اعتقالات واسعة في صفوف قيادة وضباط المعسكر، بعد نحو اسبوع من شنها لهجوم عنيف عليه.

ويظهر في الفيديو المرفق ، جانب من عملية اقتحام معسكر 20 الذي يعد أكبر معسكرات الانتقالي في عدن ، ويقوده امام النوبي.

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وقال مصدر عسكري ، إن عملية الاقتحام جاءت بعد دخل عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، لصالح قائد قوات العاصفة اوسان العنشلي الذي ينتمي لنفس محافظة الزبيدي وتربطه به علاقة مصاهرة.

وأكد المصدر قيام قوات " العنشلي" بإعتقال عدد من قيادة وضباط معسكر 20 الذي تم اقتحامه قبل قليل ، واقتيادهم إلى مكان مجهول.