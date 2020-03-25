شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" ينهار بعد سماع هذا الخبر الذي نزل عليه كالصاعقة من داخل قصور "آل سعود" (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية، ما حدث داخل قصور أمراء "آل سعود" الذين تم اعتقالهم بأوامر مباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بسبب وقوفهم في وجه سياساته. وقالت الصحيفة، في تقرير لها: "إن الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهو أمير يتحدث عدة لغات، ويحمل شهادة من جامعة السوربون، ولديه مصالح تجارية في الرياض وأوروبا، ويمتلك قصًرا فخًما في باريس".

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ووصف التقرير قصر الأمير سلمان، بأنه "خلف واجهة مبنية من الحجارة الرملية في بناية قديمة تعود إلى القرن السادس عشر في باريس يقع بيت ربما كان سيعجب به نابليون الثالث".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "التصميم الداخلي للقصر الحافل بالمفروشات المذهبة والفنون الجميلة وعلقت على الجدران لوحات تصور أباطرة المغول والمحظيات البيضاوات".

وأضافت: أن القصر كان في الأيام العادية حافًلا بالحياة، سفرجية وخدم وسائقين، "أما اليوم فالثريات غير مضيئة والأثاث الإيطالي تغطيه طبقة من الغبار وكوم من الرسائل التي لم تفتح".

وتابعت: "منذ كانون الثاني/ يناير العام الماضي، اختفى الأمير البالغ من العمر 39 عاًما، عندما استدعي إلى المزاد + القصر، حيث تقول عائلته إنه وهو المبارز المحترف ضربه حرس القصر حتى فقد وعيه، وأخذ إلى السجن".