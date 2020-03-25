شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدور هذا القرار المزلزل والغير متوقع الحزن يجتاح المدن الويتية وصدمة كبرى لكل المواطنين ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذت السلطات الهندية والفلبينية قرارًا صادمًا للحكومة الكويتية، يتعلق باستقبال المبعدين من الدولة العربية إلى بلادهم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتسبّب قرار الهند والفلبين في إفشال مخطط الحكومة الكويتية، في تسيير رحلات لإجلاء رعايا الدولتين وإعادتهم إلى بلادهم، في ظل حالة الحظر الجزئي والإجراءات المتشددة التي تفرضها البلاد لمواجهة اجتياح كورونا للمنطقة.

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ورفضت الفلبين والهند، استقبال رعاياها المبعدين من الكويت، إلا بعد وجود شهادة صحية لكل منهم تثبت خلوه من فيروس ;كورونا;.

القرار الفلبيني الهندي جعل وزارة الداخلية الكويتية تتوقف عن استكمال إجراءات ترحيل المخالفين الـ 340 من سجن الإبعاد.

وأفادت صحيفة ;الراي; الكويتية، أنه كان من المفترض تسيير 3 رحلات، اثنتان منها إلى الهند والثالثة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، لكن كل الرحلات ألغيت بسبب طلب سلطات الدولتين شهادة صحية تفيد بسلامة كل فرد يتم ترحيله من الأمراض.

وأوضحت مصادر محلية، أن هناك تنسيقًا يجري حاليًّا بين وزارتي الداخلية والخارجية مع سفارتي الدولتين، وأي دولة أخرى قد تضع مثل هذا الشرط، بهدف إيجاد حلول سريعة.

وبدأت الكويت، مساء الأحد، تطبيق قرار حظر التجول الجزئي، من الساعة الخامسة مساءً حتى الرابعة فجرًا، بالتوقيت المحلي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وسبق أن مددت الحكومة الكويتية، عطلة العمل في المؤسسات الحكومية، لأسبوعين إضافيين، ليبدأ الدوام في 12 أبريل (نيسان) المقبل، وتمديد عطلة الدراسة إلى 4 أغسطس (آب) المقبل، وحتى اليوم الاثنين، ارتفع عدد الإصابات المسجلة بالكويت إلى 189 حالة.

