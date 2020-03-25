ورد للتو : سلطنة عمان تصحو اليوم على كارثة مروعة.. والسلطان "هيثم بن طارق" يفقد السيطرة ويجن جنونه بعد هذا الإعلان.. ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أرتفع عدد الأصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان الى 84 حالة، بعد تسجيل 18 إصابة جديدة، وفق ما اعلنتة وزارة الصحة في البلاد وأعلنت الوزارة اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19،" لمواطنين ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 84 حالة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت الوزارة ، في بيان صحفي عبر حسابها بموقع التغريد الإلكتروني "تويتر"، إن 11 حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و5 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. وأشارت إلى شفاء 17 حالة ، مشددة على ضرورة التقيد بإجراءات العزل الصحي

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