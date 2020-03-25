عــــاجل : "المملكة" تفقد السيطرة على فيروس كورونا وينتشر بشكل كبير بالسعودية وإصابة أكثر من 200 حالة جديدة وحالة وفاة ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودي الدكتور محمد العبدالعالي ، عن تسجيل 205 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المملكة . فيروس كورونا ينتشر بشكل كبير بالسعودية

كما أعلن عن تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم أفغاني. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقد جاء تصنيف الحالات الجديدة بحسب المدن كالتالي : – جدة 82

-الرياض 69

– الباحة 12

– بيشة 8

– نجران 8

– أبها 6

– القطيف 6

– الدمام6

-جازان 3

– الخبر 2

– الظهران 2

– المدينة المنورة 1

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