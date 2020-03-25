الحوثيون يقصفون القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي -ذراع إيران في اليمن- عمليات قصف على القرى والعزل السكنية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة.

وقالت مصادر محلية في الجبلية، إن المليشيات قصفت القرى والعزل السكنية شرق المنطقة بقذائف مدفعية B10 وقذائف مدفعية BMB بشكل هستيري. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 صوب منازل المواطنين ومزارعهم. وتواصل مليشيات الحوثي إرتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء بقصف واستهداف القرى السكنية ومنازل المواطنين ومزارعهم في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية.

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