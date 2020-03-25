شكرا لبحثكم عن خبر فتاة سعودية تحرض على مخالفة أمر الملك سلمان وولي عهده.. البعض وصفها بأنها اشجع سعودية ،واخرون اعتبروها مجنونة وحمقاء لقيامها بعمل خطير..شاهد فيديو صادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - شاهد الرعب والهلع يجتاح دولة عربية بعد إعلان عن كارثة مدمرة خلال ساعات .. وفلكي شهير يحذر أفعى عملاقة تلتهم ’’رجل’’ داخل الحمام أثناء الغسل وزوجته تنهار.. وحينما أمسك بها الأهالي كانت النهاية صادمة (شاهد). هام: الصين تحذر كل دول العالم .. لا تأكل لحم هذا الحيوان ولو كنت ستموت جوعاً لأنك ستصاب مباشرًة بفيروس كورونا أنت وعائلتك.. (شاهد صورة الحيوان) عاجل : مذيع الجزيرة ’’فيصل القاسم’’ يكشف قبل قليل عن فيروس جديد يرعب العالم.. وتسجيل أول حالة وفاة في الصين .. شاهد (أعراض المرض).

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كانت هذه تفاصيل خبر فتاة سعودية تحرض على مخالفة أمر الملك سلمان وولي عهده.. البعض وصفها بأنها اشجع سعودية ،واخرون اعتبروها مجنونة وحمقاء لقيامها بعمل خطير..شاهد فيديو صادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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