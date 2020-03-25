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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. بكاء الفنانة الكويتية غدير السبتي بعد تأكيد إصابة ابنتها بكورونا





عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. بكاء الفنانة الكويتية غدير السبتي بعد تأكيد إصابة ابنتها بكورونا كشفت الفنانة الكويتية غدير السبتي، عن إصابة ابنتها ”أسماء القبندي“، بفيروس كورونا المستجد COVID-19. وقالت غدير السبتي خلال مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“: ”أنا طبعًا لبست لأن تو دقوا علينا المستشفى لأن طلعت نتيجة بنتي إيجابية “. وتابعت: “الحين الإسعاف جايين ياخدونها ونتيجتي أنا بالانتظار ادعوا إن شاء الله ما في شيء“ . وأضافت قائلًة: ”وأبغي أقول إننا ضلينا اثنين بالبيت الكل راح، ولكن إن شاء الله أنا أروح بدالكم كلكم وتضلون أنتم بخير“. وخرجت غدير السبتي في مقطع فيديو ”لايف“ عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وهي تبكي برفقة إحدى صديقاتها التي تُدعى ”روان”. وقالت صديقتها خلال الفيديو: ”إحنا هنا ما عندنا ولا شيء، يعني يكفي إنكم بين أهلكم وناسكم في حد يرعاكم لكن إحنا هنا ما عندنا أحد يرعانا“، دون أن تحدد البلد التي تتحدث منها.







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