شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خبر عاجل وردنا الأن بشأن الداعية السعودي محمد العريفي ..وثلاثة فيديوهات هامة يجب على الجميع مشاهدتها الأن ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أخرج فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي، إلى الملأ، وذلك بعد اختفاء دام طويلًا وشائعات لاحقته ما بين الوفاة والاعتقال.

ونشر "العريفي" سلسلة مقاطع على قناته الرسمية في موقع "يوتيوب" عن فيروس كورونا، إلا أنه لم ينشرها على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحظر المفروض عليه من السلطات السعودية.

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وتحدث محمد العريفي عن "أشياء تُبعد عن الإنسان هذه الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها الوضوء خمس مرات، وعدم مخالطة المرضى"؛ مستشهدًا بقول (النبي صلى الله عليه وسلم): "لا يورد مريض على مصح".

ونصح "العريفي" بمجموعة من الأذكار والأدعية التي تحفظ من الأمراض والأوبئة وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن أبرزها الحرص على أذكار الصباح والمساء ودعاء الله أن يكفيك الأمراض.

وأضاف محمد العريفي: أن "الإنسان الذي يشك أنه مصاب بهذا أو هو مصاب في الحقيقة فلا يجوز له أن يخالط الناس حتى لا ينقل العدوى إليهم، بقول النبي: لا ضرر ولا ضرار".

وأوضح "العريفي" أن "المرض ابتلاء من الله يؤجر عليه الإنسان، فالحمي والمرض تأكل الخطايا كما تأكل النار الحطب"، مطالبًا المصابين بأن يعزلوا نفسهم عن المجتمع.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية، منعت الشيخ محمد العريفي، من الخطابة والإمامة والكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملة تقييد واعتقال الدعاة المقربين من تيار الصحوة.