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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..كندا تباغت كل السعوديات وتعلن اصابة السعودية الهاربة رهف القنون بفيروس كورونا القاتل..والمفاجئة في الشخص الذي نقل اليها الفيروس الفتاك ( فيديو )

2020/03/25 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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