شاهد - مذيع "يمن شباب" يقدم الأخبار بالكمامة والقفازات ويقدم نصائح

بدأ مذيع قناة "يمن شباب" تقديم نشرة الأخبار مرتديًا كمامات وقفازات، ضمن لفته توعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، والذي يجتاح العالم مخلفًا مئات الآلاف من الإصابات والآلاف من الوفيات.
وافتتح المذيع، هشام الزيادي الاخبار مرتديا الكمامات والقفازات، ومن ثم قطع تقديمة للأخبار وخلعها، وقال: "المكان هنا معقم بشكل جيد".
وأضاف: "فقط أردت أن ألفت انتباهكم لأخذ التدابير والاحتياطات الوقاية لمواجهة فيروس "كورونا" لأن الوضع خطير جدًا، ولا يجب ان نستهتر به خاصة مع متابعة ما يجري في العالم من وفيات بالآلاف"..
ولفت الزيادي: "ان الوفيات تحدث في دول نظامها الصحي متطور، فكيف إذا وصل في بلادنا".
وخاطب المشاهدين قائلًا: "رجاء متابعينا لا تستهتروا بهذا الفيروس، لأنه إذا وصل إلى اليمن سيحصد أرواح الكثير من الناس".
يشار أن اليمن لم تسجل أي حالة إصابة إلى الآن بحسب ما أعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
المصدر: يمن شباب نت
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