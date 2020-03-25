لمواجهة فيروس كورونا.. محافظ حضرموت يوجه بمنع دخول القات

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الثلاثاء، بمنع دخول القات إلى المحافظة، وتجهيز مراكز للحجر الصحي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والاستباقية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وبحسب المركز الإعلامي لمحافظ حضرموت، فإن البحسني أصدر تعميما لجميع وحدات الجيش والأمن يقضي بمنع دخول القات منعاً باتاً إلى مدن ومناطق المحافظة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 24 مارس، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك بعد يومين من توجيهات أصدرها المحافظ البحسني للشرطة بتنظيم دخول أسواق القات.

في سياق متصل؛ وجه محافظ حضرموت كافة الألوية والوحدات العسكرية التابعة للمنطقة الثانية بتخصيص عنبر للحجر الصحي في جميع الألوية والوحدات العسكرية.

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وتضمنت التوجيهات تجهيز العنابر بالمعدات الطبية والوقائية، وبإشراف مباشر من قبل الشعبة الطبية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.

كما وجه المحافظ بفتح مراكز طبية وميدانية مصغرة في كل لواء ووحدة عسكرية، إضافة إلى مركز طبي ميداني مركزي.

وشدد البحسني على الإسراع بوضع الترتيبات وخطط الطوارئ لمساعدة الأجهزة الطبية في المحافظة لاحتواء أية تطورات قد تحدث في ظل الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في العالم.

ولفت إلى أن تلك الاستعدادات التي تقوم بها الأجهزة العسكرية تأتي لمساعدة المواطنين في حال ظهور أية مؤشرات لحدوث الوباء.





