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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الطقس: سيول تضرب مديريات حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. الطقس: سيول تضرب مديريات حضرموت
الأربعاء 25 مارس 2020
الخليج 365
حذرت جهات الطقس، من استمرار تدفق السيول في مديريات وادي حضرموت، وأكدت على تدفق سيل كبير من وادي مدر بمنطقة بور في مديرية سيؤن، وتدفق سيل متوسط من وادي ثبي في مديرية تريم.
وأشارت إلى سيل متوسط من وادي جعيمة بمديرية شبام، بالإضافة إلى بروق في وادي سر.
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