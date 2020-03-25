عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقور: الإخوان تقتل و تنهب.. ولا تحارب الحوثي

الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365

هاجم الدكتور حسين لقور، المحلل السياسي، مليشيات الإخوان الإرهابية هجوما حادا على حسابه الشخصي عبر "توتير" ونقل حقيقتهم المخادعة والكاذبة للعالم أجمع.



وقال لقور في تغريدته: "أصبح واضحا أن مشروع الإخوان لا صلة له بمواجهة الحوثيين إلا في حدود تحسين شروط التفاهم معهم و حليفهم إيران هو عراب هذا التفاهم".

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واستكمل حديثة عن خداع الأخوان للعالم بوهم محاربة الحوثي قائلاً: "اليوم يثبت الإخوان دون شك أنهم كانوا يبنون جيش المليشيا لضرب خصومهم باستثناء الحوثيين".

وأضاف :"فها هي مليشيات جيشهم تقتل و تنهب و تدمر إلا في مواجهة الحوثة".