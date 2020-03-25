شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة: تحذير هام وطارئ لكافة سكان العالم من منظمة الصحة العالمية (تفاصيل) والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة: تحذير هام وطارئ لكافة سكان العالم من منظمة الصحة العالمية (تفاصيل)





عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة: تحذير هام وطارئ لكافة سكان العالم من منظمة الصحة العالمية (تفاصيل) قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين: إن وباء فيروس (كورونا) المستجد، يصل إلى معظم دول العالم، بوتيرة متسارعة. وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده الإثنين، في جنيف: أنه تم تسجيل 300 ألف حالة إصابة بـ (كورونا) من أغلبية دول العالم، مشدداً على أن التباعد الاجتماعي، والبقاء في المنزل، وسائل دفاعية ضد الفيروس. تحذير هام من منظمة الصحة العالمية وقال غيبريسوس: إن “علينا الانتقال من مرحلة الدفاع ضد (كورونا) لمرحلة الهجوم”، مؤكداً أن العالم “قادر على تغيير مسار وباء (كورونا)”. وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض (كوفيد- 19)، (كورونا) قد يعطي أملاً زائفاً. وقال: إن على جميع الدول إجراء الفحوص العاجلة لأي مشتبه بإصابته بالفيروس.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وفي غاية الخطورة: تحذير هام وطارئ لكافة سكان العالم من منظمة الصحة العالمية (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.