شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس/ آذار، 2020 وهي كالتالي:

ننشر أسعار بيع وشراء العملات لمساء الثلاثاء https://www.elyamnelaraby.com/469095/ وزارة الصحة تعلن عدم رصد أية اصابة بكورونا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/469096/ شاهد بالصور.. أمطار الخير والبركة تزين ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/469097/ الخميس.. انطلاق حملة "لازم نخاف على بعض" في المهرةhttps://www.elyamnelaraby.com/469099/ "خفر سواحل حضرموت" تصدر تعميماً حول حالة الطقس والبحر المتوقعةhttps://www.elyamnelaraby.com/469100/ Advertisements وكيل وزارة الصحة يرأس اجتماعاً موسعاً لمدراء المستشفيات بساحل حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/469101/ الجريري يبحث التحضيرات النهائية للبدء في حملة الرش التعقيمي ضد كوروناhttps://www.elyamnelaraby.com/469102/ شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت تقر تسعيرة جديدة للمشتقاتhttps://www.elyamnelaraby.com/469103/ الحكومة الشرعية تتهم مليشيا الحوثي الإيرانية باحتجاز ممثليها قبالة الحديدةhttps://www.elyamnelaraby.com/469105/ اختتام توزيع السلات الغذائية للأسر الاكثر حاجة والنازحين بسيئونhttps://www.elyamnelaraby.com/469106/ # الحديدة # الحوثي # الشرعية # حضرموت # الخليج 365 # مليشيا الحوثي # الحكومة الشرعية # . # وزارة الصحة # المهرة # شركة النفط # اليمنية # حالة الطقس # شركة # أسعار بيع وشراء العملات # أسعار # بيع # جديدة # حالة # ساحل # الحكومة # الصحة

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