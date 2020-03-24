مليشيات الحوثي تعدم 3 أسرى من قبيلة مراد بطريقة وحشية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

كشفت مصادر قبلية عن إقدام الحوثيين على إعدام عدد من الأسرى الذين وقعوا في أيديهم عقب إصابتهم في المعارك التي شهدتها محافظة الجوف نهاية الشهر الماضي.



وقال مصدر قبلي، الاثنين، إن عددا من أبناء قبيلة مراد من منسوبي الجيش خاضوا مواجهات عنيفة مع مجاميع حوثية في جبهة المحزمات القريبة من مركز المحافظة في 26 فبراير ما أدى إلى استشهاد أحدهم وهو إبراهيم مفتاح المرادي وإصابة 3 آخرين بإصابات غير قاتلة.

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وأوضح المصدر أن كلا من المصابين قناف مفتاح المرادي وعلي مفتاح المرادي والبسيس المرادي وقعوا في الأسر مع عدد آخر من الجرحى، مؤكداً أن الإصابات كانت في أرجلهم وأقدامهم عند أسرهم، وذلك بحسب تأكيدات من كانوا إلى جوارهم.

وأضاف إن الحوثيين نقلوا الأسرى مع الشهيد إلى جبال يام وتمت تصفيتهم هناك بطريقة وحشية، حيث قامت المليشيات الحوثية بإطلاق عشرات العيارات النارية على المصابين وإلقاء جثثهم في الشعاب لمدة تتجاوز 26 يوماً.

ولفت المصدر القبلي إلى أن أحد شهود العيان تواصل اليوم بذوي الشهداء بعد عثوره على بطائق ثبوتيتهم طالباً فدية لتسليم جثامينهم، وعند الكشف عليها تبين أنهم أُعدموا بوحشية حيث وجدت على أجسادهم آثار عشرات الطلقات إن لم تكن المئات، حسب تعبيره.