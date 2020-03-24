وزير الدفاع يدعو إلى التعبئة العامة لتحرير صنعاء وصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - متابعات

ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي اجتماعاً موسعاً ضم محافظي مأرب وصنعاء وريمة ووكلاء محافظات البيضاء وذمار وعمران، لمناقشة المستجدات الميدانية.

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وأكد الاجتماع على التعبئة العامة والدعوة إلى النفير العام في مختلف المحافظات والمناطق المحررة للتوجه نحو تحرير العاصمة صنعاء وصعدة للقضاء على الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشاد الاجتماع بالمواقف الوطنية لأبناء القبائل في محافظات مأرب والجوف والبيضاء والهبة الشعبية المتواصلة نحو الجبهات للمشاركة في استعادة الوطن وإنهاء الانقلاب.