اختتام توزيع السلات الغذائية للأسر الاكثر حاجة والنازحين بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - سيئون

اختتمت جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع حضرموت بسيئون امس توزيع المعونات الانسانية المتمثلة في سلات غذائية مقدمة من الصليب الاحمر الالماني للأسر الاكثر احتياجا والنازحين بسيئون واستفاد منها 564 اسرة .



واوضح رئيس الجمعية بحضرموت الدكتور / مرتضى ابراهيم بن يحيى بأن جمعية الهلال الاحمر اليمني عملت من الوهلة الاولى بالتنسيق مع المنظمات المانحة وفقا واهدافها الانسانية سيما في هذه الظروف الصعبة سوى نتيجة للحروب او الجائحة التي تجتاح العالم من وباء كرونا , وايضا استجابة للظروف الراهنة لتخفيف معاناة الأشد حاجة والنازحين .

واشار الدكتور مرتضى بانه تم توزيع 564 سلة غذائية للأسر الاكثر حاجةوالنازحين وتحتوي السلة الواحدة على 50 كيلو ارز و 25 كيلو عدس و 25 كيلو فاصوليا و15 علبة صلصلة حمراء اضافة الى 5 كيلو سكر و 420 جرام شاهي اسود وزيت دوار الشمس 5 لتر وكيلو جرام ملح مقدمة من الصليب الاحمر الالماني.

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وعبر رئيس جمعية الهلال الاحمر اليمني فرع حضرموت عن شكره وتقديره لعقال الحارات بمدينة سيئون الذين ساهموا في رفع الكشوفات للجهات المستهدفة الاشد حاجة اضافة الى وحدة النازحين بمدينة سيئون .

الى ذلك عبرت ممثلة وحدة النازحين بسيئون الاخت / نادية الفخري عن شكرها وامتنانها لجمعية الهلال الاحمر اليمني فرع حضرموت بسيئون على الاستجابة السريعة لمناشدات الوحدة في تقديم المساعدات الانسانية للنازحين من محافظات الصراع والحرب وكان ابرزها المساعدات الأيوائية واليوم المساعدات الغذائية لافتة بانه باسم النازحين تتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمعية وقيادتها بحضرموت ,

حضر مراسيم التوزيع المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر اليمني وعدد من اعضاء قيادة فرع الجمعية بسيئون .