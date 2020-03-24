شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت تقر تسعيرة جديدة للمشتقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - خاص

أصدرت شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت تعميما لوكلاء المحطات بخصوص تخفيض أسعار مادتي البترول والديزل .



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص التعميم كما يلي:

الأخوة /وكلاء المحطات المحترمين

تعميم: تخفيض اسعار مادتي البترول والديزل

بناء على توجيهات الأخ اللواء الركن / فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وعلى ماقررته لجنة تحليل عروض أسعار المشتقات النفطية ونظرا للأنخفاض المستمر للمشتقات النفطية عالميا وعدم استقرار سعر الشراء من التجار الموردين ولتحقيق الأستفادة من هذا الإنخفاض لمصلحة المواطنين وبعد دراسة السياسة التسويقية المناسبة ولما تقتضيه المصلحة العامة تقرر الآتي :

1- يكون سعر البيع لمادتي البترول والديزل في محطات الوكلاء حسب سعر التاجر ( 250 ريال للبترول و 260 ريال للديزل ) يضاف له مبلغ مقطوع مقابل عمولة وأجور نقل وفقا للمناطق التالية :

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● مديرية المكلا + مديرية غيل باوزير + مديرية الشحر + بروم بزيادة ( 10 ) ريال بالإضافة الى سعر التاجر . ● مدينة الحامي إلى مديرية الديس الشرقية + حصيصة + ميفع + رأس العقبة + الأدواس + رأس حويرة ( 12 ) ريال بالإضافة الى سعر التاجر . ● مديرية حجر + حورة و وادي العين + دوعن + غيل بن يمين + الريدة و قصيعر + مديرية رضوم + ميفعة بزيادة ( 15 ) ريال بالإضافة الى سعر التاجر . ● مديرية حبان + مديرية الروضة + مديرية الطلح + مديرية الضليعة + مديرية يبعث بزيادة ( 20 ) ريال بالإضافة الى سعر التاجر .

2- سيتم إعلان السعر للمحطات يوميا على موقع الشركة الإلكتروني والنشرة التوضيحية للتوزيع اليومي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وسيتم اشعار مدراء المديريات للأسعار اليومية لمتابعة ومراقبة المحطات الواقعة في مديرياتهم .

3- يتم إصدار الفواتير من إدارة المبيعات ويعتمد السعر اليومي للمبيعات وليس آخر فاتورة شراء سابقة للمحطة مع فترة مع فترة سماح 24 ساعة .للبيع بالسعر السابق وذلك لتقليل خسائر الوكلاء المتوقعة.

يتم العمل بماء جاء أعلاه اعتبارا من الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 24 / 03 / 2020م وفي حالة المخالفة سنضطر الى اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بالأسعار .

نهيب بجميع الوكلاء الإلتزام بما جاء أعلاه لخدمة الصالح العام .

وتقبلوا خالص تحياتنا

د/ خالد سلمان العكبري مدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت