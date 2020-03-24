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عدن - ياسمين التهامي - صدام حسين يثير رعب السلطات العراقية ويظهر في “كركوك” وصدور أمر بالقبض القهري عليه.. وهكذا نجا في اللحظات الأخيرة.. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - صدام حسين يثير رعب السلطات العراقية ويظهر في “كركوك” وصدور أمر بالقبض القهري عليه.. وهكذا نجا في اللحظات الأخيرة.. شاهد افاد مصدر عراقي مسؤول يوم الاربعاء بأصدار مكتب هيئة النزاهة في محافظة كركوك مذكرة قبض بحق المدير العام للتخطيط في ديوان المحافظة صدام حسين حبيب النعيمي واوضح المصدر في تصريح لشفق نيوز، ان النزاهة اصدرت مذكرة القبض بحق النعيمي وفق المادة (307) الخاصة بالرشوة. واضاف المصدر ان فريقا من النزاهة ذهب الى مبنى المحافظة في كركوك لتنفيذ مذكرة القبض بحق صدام حسين الا انه لم يتم العثور عليه، وتبين انه قد غادر الى جهة مجهولة.







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