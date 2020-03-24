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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: ترامب يفاجىء شعبة والعالم ويكشف عن الطريقة لتدمير الولايات المتحدة

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن الإغلاق العام في الولايات المتحدة والذي بدأ يتسبب بأزمة اقتصادية يمكن أن "يدمر" البلاد. وقال ترامب في تصريحات لشبكة فوكس نيوز: "يمكن أن ندمر بلدا إذا أغلقناه على هذا النحو، موضحا أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يوما. واعتبر الرئيس الأميركي أن "انكماشا كبيرا" يمكن أن يفوق في عدد ضحاياه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مبديا أمله باستئناف النشاط الاقتصادي سريعا. وأضاف "يمكن أن نخسر عددا معينا من الأشخاص بسبب الإنفلونزا. ولكن قد نخسر عددا أكبر إذا أغرقنا البلاد في انكماش كبير"، لافتا إلى إمكان حصول "آلاف عمليات الانتحار". وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من التسارع الكبير جدا في أعداد المصابين بوباء كورونا في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها قد تصبح مركزا جديدا لتفشي الوباء. وقالت المنظمة إن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)التي تم الإبلاغ عنها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

