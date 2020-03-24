شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: خبر مفجع لليمنيين.. وفاة أول يمني مصاب بفيروس كورونا (الاسم وصورة + المنطقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي مقيم يمني في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع فيروس كورونا المسجد. وبعد معاناة لأكثر من أسبوعين مع فيروس كورونا فقد الدكتور أسامة رياض مقاومته للمرض وتوفي في مدينة نيويورك الأمريكية. جديد "الخليج 365" Advertisements وفاة أول يمني مصاب بفيروس كورونا

وقدمت الجالية اليمنية في أمريكا على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التعازي والمواساة لأهل الفقيد ولجميع اليمنيين بهذا المصاب المفجع”.

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