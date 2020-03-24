شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : دولة خليجية تفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا الأكله اليمنية تمنع انتقال "كورونا" الى الجسم وهي أحد أسباب خلو اليمن من الفيروس! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب خليجي عن السبب خلف عدم تسجيل إصابات بكورونا في اليمن.

وقال الطبيب القطري “محمد الخاطر” إن الحلبة التي يتناولها اليمنيون في أكلتهم الشعبية الشهيرة “السلتة”، تحوي مواد تحجب اتصال الفيروس بالإنزيمات النافذة.

جديد "الخليج 365"

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وأضاف الخاطر أن هذا يعد أحد الأسباب لخلو اليمن من فيروس كورونا الذي يجتاح دول العالم.

وجددت الأمم المتحدة الخميس تصريحها بخلو اليمن من فيروس كورونا حتى الآن، رغم حالات الاشتباه والهالة الإعلامية والشائعات التي رافقتها.

ويشهد اليمن إجراءات طبية مشددة تحسبا لوصول وباء كورونا إلى البلاد، علما بأنه لم تسجل حتى اليوم أي حالة إصابة داخل الأراضي اليمنية، وفقا لوزارة الصحة ولإحصاءات للأمم المتحدة.

ولعبت حالة الحرب التي تشهدها البلاد دور بارز بعدم وصول الفيروس، نظرا للحظر الجوي الذي تشهده البلاد، وخلوها من الأجانب وحركة السياحة المتوقفة منذ 5 سنوات في البلاد، خصوصا أنه لم تسجل أية إصابات في دول عربية تشهد حروبا هي الأخرى، كليبيا وسوريا.

ويجتاح فيروس كورونا معظم دول العالم، فيما سجلت قرابة 9 ألف حالة وفاة وقرابة مائة ألف إصابة، بدأت من ووهان الصينية، واستشرت في أوروبا.

وسجلت مئات الإصابات في البلدان العربية بدءاً بدول الخليج ومرورا بمصر والمغرب العربي، كما تم رصد حالات وفاة نتيجة للإصابة بالفيروس.