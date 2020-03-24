شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة: العالم في صدمة و ذهول.. ظهور فيروس جديد قاتل في الصين وتسجيل أول حالة وفاة يثير الرعب والهلع من تحوله لوباء أشد فتكا من “كورونا” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت تقارير صحفية عالمية أن فيروساً جديداً ظهر في الصين تشبه اعراضه إلى حد كبير فيروس كورونا المستجد.

وكشفت تلك التقارير أن فيروس “هانتا” عاد من جديد للظهور في الصين وقد رصدت الهيئات الصحية حالة وفاة واحدة وفحص 32 شخص كانوا برفقة هذه الحالة.

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وأشارت تقارير عالمية وصينية إلى أن الفيروس “هنتا” عاد مجدداً ليضرب الصين، وهو من الفيروسات التي سبق أن انتشرت في بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات عندما أصاب نحو 600 شخص، توفي منهم حوالي 36%.



ظهور فيروس جديد قاتل في الصين

وقالت التقارير أن “هنتا” هو فيروس قاتل لكنه لا ينتقل من شخص إلى آخر وإنما ينتقل عن طريق القوارض.

يشار إلى أن فيروسات “هانتا” بإمكانها أن تسبب أمراضًا قاتلة للإنسان مثل الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية ومتلازمة الهنتافيروس الرئوية.

وأثار وفاة مواطن صيني بـ”فيروس هنتا” المخاوف من انتشار وباء جديد على غرار وباء فيروس كورونا، الذي حصد إلى الآن أرواح عشرات الآلاف من البشر في العالم.

وذكر موقع “غلوبال تايمز” الإخباري الصيني، الثلاثاء، أنّ الشخص المصاب بفيروس هانتا، الذي ينتقل للبشر من القوارض، فقد حياته في حافلة أثناء توجهه من مقاطعة يونان إلى مقاطعة شاندونغ.

وأشار الموقع إلى أنّ السلطات أخضعت 31 شخصا كانوا في الحافلة للفحص الطبي. وتصدر وسم “hantaviruses” الترند العالمي في موقع تويتر، على خلفية المخاوف من انتشار وباء جديد.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تُعد هذه المتلازمة مرضاً تنفسياً فيروسياً حيواني المنشأ.

وينتمي العامل المسبب للمتلازمة إلى جنس فيروس هانتا، فصيلة الفيروسات البنياوية. وتُكتسب العدوى بهذه المتلازمة بصفة أساسية عن طريق استنشاق الرذاذ أو ملامسة فضلات القوارض المصابة بالعدوى أو روثها أو لعابها.

ظهور فيروس جديد قاتل في الصين

وعادةً ما تقع حالات العدوى البشرية بفيروس هانتا في المناطق الريفية حيث قد توجد القوارض الحرجية المعيلة للفيروس وحيث ربما يتعرض الناس للفيروس.

ومن أعراض هذا المرض الإصابة بالصداع، والدوار، والحمى المصحوبة بارتجاف، وآلام العضلات، ومشاكل معدية معوية من قبيل الشعور بالغثيان والتقيؤ والإسهال وآلام البطن، تليها إصابة مفاجئة بضيق التنفس وانخفاض ضغط الدم.

وتظهر أعراض المتلازمة في المعتاد خلال ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد التعرض المبدئي للفيروس. ولكن ربما تظهر الأعراض مبكراً بعد أسبوع واحد فقط أو يتأخر ظهورها حتى ثمانية أسابيع بعد التعرض للفيروس.