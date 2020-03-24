شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : شخص مصاب بفيروس "كورونا" يبصق على عربات التسوق ويثير رعب الجميع(شاهد بالفيديو) ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، أن الفحوصات المخبرية للشخص، الذي تم ضبطه وهو يبصق متعمدا على عربات التسوق في أحد المتاجر، أظهرت ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال غلاب أبو خشيم محافظ بلجرشي، إن الوافد تعمد نشر الفيروس بين المواطنين ثبت إصابته، مؤكداً أن فعلته تعد ”جريمة جنائية“.

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ودعا المتسوقين في يوم الجمعة الماضي، من الساعة الـ4 عصراً حتى الـ7 مساءً، في المتجر الذي شهد الحادثة، إلى إجراء فحص احترازي لضمان عدم انتقال الوباء لهم.

مصاب “كورونا” يبصق على عربات بالسعودية



وأشار أبو خشيم في مداخلة هاتفية مع برنامج ”ياهلا“ الذي تبثه قناة روتانا، إلى أن أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وجه بالتشديد على الإجراءات الاحترازية منها معالجة الآثار المترتبة على جريمة الوافد في الموقع وإغلاقه، وتوجيه المتسوقين للفحص للاحتياط ومن ضمنهم 47 عاملاً مخالطاً للوافد.