شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : ارتفاع مرعب ومفاجي لاسعار السكر في اليمن ويصل الى هذا السعر (شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد اختفاء طويل.. شاهدوا فيروس كورونا يُخرج الشيخ محمد العريفي إلى الملأ (فيديو) وردنا الان : ايران تعرض مبادرة لإنهاء ازمة اليمن من 4 محاور (هذة تفاصيلها) الامير الوليد بن طلال يخرج عن صمته ويباغت الاسرة الحاكمة ويرفض ان يصبح محمد بن سلمان ملكا للسعودية .. ويطلق هذا التهديد المرعب وردنا الان : اصابة الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بفيروس كورونا القاتل..شاهد ماذا فعلت الفنانة بلقيس بعد الاعلان عن اصابتها وهزت وجدان كل ابناء اليمن في الداخل والخارج

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