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عدن - ياسمين التهامي - حكومة صنعاء تزف بشرى سارة جداً لكافة المواطنين بعد حالة الهلع بهذا الظرف الخاص في مواجهة كورونا "!!

اطلع نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي اليوم على ترتيبات تدشين خط إنتاج المعقمات والمنظفات بالشركة اليمنية للأدوية “يدكو”.

جديد اب برس​

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وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني، استمع الهاشمي من رئيس الشركة اليمنية للأدوية الدكتور عبد الله الحمزي إلى شرح حول خط إنتاج المنظفات والمعقمات الذي يتم تجهيزه بالشركة لتوفير المواد للمستشفيات والمرافق الصحية والمواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واعتبر نائب وزير الصناعة والتجارة،

هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى والحكومة لتلبية الاحتياج من المنظفات والمعقمات بالمواصفات والاشتراطات المعتمدة والأسعار المناسبة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعبر عن ثقته في استكمال التجهيزات لتدشين العمل في إنتاج هذه المواد في أسرع وقت.. مؤكدا استعداد قيادة الوزارة تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للشركة.

ودعا الهاشمي شركات ومصانع الأدوية المحلية والمعامل إلى مضاعفة الإنتاج من هذه المواد خاصة في ظل الظروف الراهنة.