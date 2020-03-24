شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يطالب بوضع آلية للتنقل بين المحافظات لضمان مواجهة كورونا "!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثي يطالب بوضع آلية للتنقل بين المحافظات لضمان مواجهة كورونا "!!

طالب القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي اليوم الثلاثاء بإيجاد آلية موحدة لتنظيم حركة تنقل المواطنين بين المناطق والمحافظات، بما يكفل مواجهة كورونا ومنع دخوله إلى اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عبر دائرة تلفزيونية، بحسب وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة.

جديد اب برس​

السعودية تتعرض لخسارة كبرى وثقيلة في عرض البحر !!

الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»!

الجوازات السعودية توجه دعوة عاجلة للميقمين اليمنيين وباقي الجنسيات بشئن التئشيرات قبل فوات الآوان تفاصيل "!

Advertisements

​

​

وأكد الحوثي استعداد جماعته لتشكيل غرفة عمليات تربط المناطق في كافة أنحاء الجمهورية وتبادل المعلومات حول فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إغلاق مطار صنعاء وحظر ميناء الحديدة، يعرقل جهود الجماعة في الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الحظر على الموانئ الجوية والبحرية، يشمل المعدات الطبية والأدوية ما يعني الاحتياج إلى شهر ونصف لوصول الأجهزة الطبية الى صنعاء.

وأكد الحوثي أنه من الواجب أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى، تفادياً لحدوث كارثة تحل بهم بسبب فيروس كورونا، مطالبا برنامج الأغذية العالمي البدء الفوري بتسليم المساعدات النقدية.

وطالب القيادي الحوثي البارز بحوار مباشر مع دول التحالف العربي للتوصل إلى حل مكتمل يعقبه حوار سياسي مع الأطراف اليمنية.

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت ترحيبها بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن إيقاف إطلاق النار في العالم، والتركيز على مكافحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".