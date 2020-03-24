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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تتعرض لخسارة كبرى وثقيلة في عرض البحر !!

قالت الفايننشال بوست ان السعودية تستعد لتلقي خسارة كبرى وثقيلة لم تكن في الحسبان في عرض البحر بسبب

فيروس كورونا وامتناع كبريات المصافي في العالم استقبال نفطها البالغ عشرات الملايين.

جديد اب برس​

السعودية تتعرض لخسارة كبرى وثقيلة في عرض البحر !!

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وقال الموقع نقلا عن رويترز ان السعودية قامت بتجهيز أسطولٍ ناقلات ضخم بنفط إضافي دُفعت تكاليفه لغرض اغراق الاسواق بالنفط.

لكن مالم يكن في الحسبان ان كبريات مصافي النفط العالمية مترددة في استلام الشحنات في ظل انتشار فيروس كورونا وهو ماقد يتسبب ببقاء عشرات ملايين البراميل عالقة في الموانئ بلا بيع.

واشارت الى ان تلك الخسارة تضاف الى خسارة فقدان الأسعار الدولية أكثر من نصف قيمتها خلال الاسابيع الماضية بسبب حرب النفط بين السعودية وروسيا بعد رفض تخفيض الانتاج في لقاء اوبك الاخير.

وقالت مصادر في صناعة الشحن إن المملكة العربية السعودية حجزت ما يصل إلى 25 ناقلة عملاقة واستأجرت 15 سفينة أخرى مؤقتًا ، لحمل 80 مليون برميل من النفط إلى العملاء الجدد والقدامى لتقويض روسيا.

واضافت ان ذلك أدى لارتفاع اسعار الناقلات الى جانب ابلاغ شركات كبرى ومصافي تكرير أوروبية السلطات السعودية بوقف مشترياتها لشهر ابريل وفق مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها.

واضافت المصادر ان السعودية ستضطر لتخزين النفط الاضافي في البحر ما سيكلف عشرات الملايين من الدولارات في عملية غير مجدية ولا فائدة منها حتى ولو عادت اسعار النفط في الارتفاع وذلك بالنظر لدفعها اثمانا باهظة مقابل التخزين والتأمين وتكلفة نقل النفط.

وارتفعت أسعار ناقلات النفط إلى مستويات قياسية أكثر من 200،000 دولار في اليوم على مدى الأيام العشرة الماضية.

فهي لا تزال أعلى من 100000 دولار في اليوم ، مقابل متوسط ​​حوالي 40.000 دولار في اليوم على مدار العام الماضي.

وفقًا لتقديرات المتداولين ، تتطلب بيئة أسعار الشحن المرتفعة علاوة كونتانجو لمدة 12 شهرًا على الأقل 15 دولارًا للبرميل.

ويوم الاثنين ، كان علاوة برنت لمدة 12 شهرًا في المستقبل إلى الفوري حوالي 10 دولارات للبرميل.

و التخزين خارج الضرورة وسيتعين على تجار النفط أيضًا دفع قسط مقابل المواثيق الزمنية ، أو التأجير لفترات طويلة.