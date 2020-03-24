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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: توتر أمني غير مسبوق وانتشار واسع للتعزيزات الان ينذر بانفجار الوضع عسكريا في عدن !!

تشهد مدينة كريتر في مديرية صيرة، توتراً امنياً بين قوات أمنية واخرى تابعة لمعسكر20، عقب أحداث دامية شهدتها المنطقة ظهر اليوم.

وأكد شهود عيان أن مدينة كريتر في العاصمة عدن، تشهد في هذه الأثناء انتشاراً عسكرياَ ينذر بانفجار الوضع.

جديد اب برس​

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وأشار شهود العيان إلى وصول تعزيزات عسكرية مكونة من عشرات الأطقم معززة بالمدرعات إلى مداخل مدينة كريتر من جهتي العقبة ومريكيور، كما منعت الدخول إلى المدينة.

وبحسب المصادر فإن عشرات الأطقم تابعة لمعسكر 20 انتشرت في وسط المدينة، للتصدي لمحاولة اقتحام المدينة.

وكانت مواجهات اندلعت الجمعة الماضية بين قوات تابعة لأمن عدن ومعسكر 20 وسط توعد من قبل الأولى باقتحام المعسكر وإخراج قوات الحزام الأمني المتمركزة فيه.

وقال مصدر أمني إن اتفاق كان تم التوصل إليه أمس، بين كافة الفصائل الأمنية التي تصارعت مؤخرا في كريتر يقضي بتسليم مدينة كريتر لقوات لواء العاصفة التابع لقوات الدعم والإسناد بقيادة أوسان العنشلي، ورعت قيادات في المجلس الانتقالي هذا الاتفاق .

وأضاف المصدر أن الاتفاق قضي بخروج 3 قوات من داخل كريتر هي القوات التابعة لمدير أمن عدن شلال علي شايع والقوات التابعة للقيادي مختار النوبي (قوات اللواء الخامس دعم واسناد) بالإضافة إلى القوات التابعة لقائد معسكر 20 إمام النوبي.