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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان فصيلة الدم الاكثر تأثيراً بفيروس كورونا من ناحية العجز الجنسي .. وهذا ماتسببه أدوية مكافحته !!

كشف استشاري الأمراض المعدية والوبائية بمستشفى عسير الدكتور طارق الأزرقي أنه لا حقيقة لإصابة متناولي علاج كورونا الحالي بالعجز الجنسي بعد شفائهم من الفيروس وهذه شائعات غير صحيحة؛ لأنه في الأساس يتناول المريض الأدوية ما يقارب 6 أيام فقط، ولا علاقة لها بالعجز الجنسي، ولكن فصيلة الدم A هي أكثر شدة بالمرض من فصائل الدم الأخرى، حيث ظهرت لها نتائج تؤكدها من دراسات طبية.

كما ذكر أنه لا يوجد للحلبة علاقة بالشفاء من مرض (COVID-19) وهي أيضا مجرد أحاديث في وسائل التواصل. وحول من يؤكد أن اليمن لا يوجد به إصابات حتى الآن بسبب تناول الشعب اليمني الحلبة بكثرة، فهذا يخضع لأمرين مهمين:

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أولاً: أن المرض قدم من الصين واليمن قد تكون هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد لها ارتباط مع دولة الصين بسبب ظروفها الأمنية.

ثانياً:أنه قد يكون هناك حالات مؤكدة ومصابة في اليمن، ولكن ضعف التشخيص الطبي وضعف الإمكانات منع اكتشافها، وبالتالي لا يمكن أن نؤكد سلامة اليمن من هذا الفيروس نهائيا، إلا إذا عُمل مسح شامل للمرضى هناك من قبل جهة متمكنة طبياً.