شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وحصري : وثيقة رسمية مسرية تكشف وفاة أول حالة في اليمن مصابة بفيروس كورونا ( صورة وتفاصيل )! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وحصري : وثيقة رسمية مسرية تكشف وفاة أول حالة في اليمن مصابة بفيروس كورونا ( صورة وتفاصيل )!

كشفت وثائق طبية جديدة نشرها موقع "المدار برس" عن وفاة طفلة في العاصمة المؤقتة عدن بعد تعرضها لأعراض مشابهة للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضحت الوثائق أن الطفلة التي دخلت مستشفى الصداقة بمحافظة عدن ظهر عليها أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا مثل "التهابات ومشاكل في الصدر وضيق في التنفس"، وأضاف التقرير الطبي الصادر عن المستشفى أنه يحتمل اصابة المريضة بفيروس كورونا.. كما جاء في التقرير، وهي صيغة يعتمدها الأطباء لإخلاء ممئوليتهم تجاه جميع الحالات التي تفارق الحياة؛ حيث يتم الحديث عن احتمال وليس التأكيد وانما توقع عن إصابة الحالة بـ "...." كما يتم في معظم التقارير الطبية نتيجة لضعف التشخيص في البداية ولعم تحمل المسئولية..

ويحتفظ "المدار برس" بمقطع فيديو للحالة التي توفيت أثناء اخضاعها لعملية التنفس الصناعي في مستشفى الصداقة قبل الوفاة، والطفلة كانت لازالت على قيد الحياة..

جديد اب برس​

السعودية تتعرض لخسارة كبرى وثقيلة في عرض البحر !!

الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»!

الجوازات السعودية توجه دعوة عاجلة للميقمين اليمنيين وباقي الجنسيات بشئن التئشيرات قبل فوات الآوان تفاصيل "!

Advertisements

​

​

وحرصاً من الموقع على التأكد من الحالة تم التواصل مع مديرة المستشفى للتأكد من صحة الوثيقة ومعرفة تفاصيل هذه الحالة، وعند استلام الدكتورة وفاء دهبلي للوثائق والرسائل من إدارة الموقع، ردت وطلبت التواصل مع نائبة مديرة المستشفى لشؤون الأطفال، د. نهلة عريشي، التي بدورها استلمت استفسارات ورفضت التعليق علىالحالة واكتفت بارسال صورة من تكليف نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، للدكتور على الوليدي، كمتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ.

وفي السياق أكد مصدر طبي لـ "المدار برس" أن على إدارة مستشفى الصداقة أن تخضع كل من تعامل مع حالة الطفلة التي توفت بحسب الوثيقة، ووضعهم في حجر صحي حتى يتم التأكد من سلامتهم خاصة وأن الوثيقة أشارت إلى احتمال أن يكون سبب الوفاة هو سبب الإصابة بفيروس كورونا بدلاً من محاولة تفادي الحديث عن وجود حالات، خاصة وأن الفيروس بات وباءً عالمياً وانتشر في أكثر ددول العالم تقدماً حضارياً وعلمياً وصحياً في حين تفتقر اليمن لأبسط مقومات الوضع الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع الصحي في اليمن شبه منهار ومدمر بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ خمس سنوات..

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة العليا للطوارئ المعنية بمواجهة فيروس كورونا، قد أكدت يوم الاثنين، سلامة 9 حالات اشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا".

وجددت الصحة تأكيدها خلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا حتى يوم أمس.

وذكرت الوزارة ولجنة الطوارئ في بيان صحفي أن الفحوصات شملت 4 حالات لمواطنين من عدن، و4 حالات لأشخاص يحملوا الجنسية الباكستانية، وحالة لشخص يحمل الجنسية الألمانية، واثبت الفحوصات التي اجريت في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن خلوهم جميعاً من الفيروس.

وثمنت الوزارة واللجنة، دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي في اليمن والذي اشتمل على شحنة إغاثية جوية تحمل فيها مساعدات طبية ووقائية لمواجهة وباء فيروس كورونا.

وكانت قد وصلت الى مطار عدن الدولي، طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية والتي تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ومقدمة من الصحة العالمية.

وفي سياق متصل..حذر مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، من تفشي الأوبئة وخاصة فيروس كورونا بسبب انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المواطنين واحتجازهم.