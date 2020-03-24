شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس سابق بفيروس كورونا !! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مكتب الرئيس الفنلندي اليوم الثلاثاء أن الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس كورونا.

إلى ذلك، قال المكتب في بيان "تأكدت الإصابة أمس الاثنين الموافق 23 مارس. الرئيس اهتيساري في حالة جيدة".

جديد اب برس​

عاجل.. هيئة الأدوية تلزم الشركات بمنح هذه الفئة إجازات إجبارية كونها الأكثر عرضة للإصابة بكورونا !!

حكومة صنعاء تزف بشرى سارة جداً لكافة المواطنين بعد حالة الهلع بهذا الظرف الخاص في مواجهة كورونا "!!

تعرف على الفيروس الجديد القاتل اللذي يظهر من جديد في الصين "!!

هكذا استفادت دنيا بطمة من أزمة فيروس كورونا

عاجل : ميليشيا الحوثي تعلن على وقف الحرب في اليمن استجابة لدعة لامين العام للامم المتحدة وتوفير هذة الشروط كــ حماية للمواطنين "!

شاهد الاسعار المحددة لممتلكات على صالح واعوانة في متحف الصالح من قبل مليشيات الحوثي "!

عاجل.. صنعاء تعلن رسمياً عن ثلاث حالات لكورونا !!

السعودية تتعرض لخسارة كبرى وثقيلة في عرض البحر !!

جريمة الخزي والعار.. شاب اغتصب أمه تحت تأثير الخمر

عاجل: توتر أمني غير مسبوق وانتشار واسع للتعزيزات الان ينذر بانفجار الوضع عسكريا في عدن !!

ماذا تفعل في حالة العيش مع مشتبه بإصابته بفيروس كورونا (تعرف على ذلك )!!

ورد الان فصيلة الدم الاكثر تأثيراً بفيروس كورونا من ناحية العجز الجنسي .. وهذا ماتسببه أدوية مكافحته !!

شاهد.. قطر تزلزل الجميع وتصدر قرارات صادمة ارعبت كافة الشعب القطري ( تفاصيل )!

كل ما تريد معرفته عن ‘‘فيروس هانتا’’ الجديد: إذا ظهرت هذه الأعراض فأنت مصاب.. وإليك طرق الوقاية منه!

إصابة رئيس سابق بفيروس كورونا !!

معلومات جديدة.. هل يمكن لدم الناجين من فيروس كورونا علاج المرضى الجدد ؟!

عاجل.. ايران تصدر بيانا جديدا بشأن اليمن و تعرض مبادرة لإنهاء ازمة الدولة من " 4 " محاور ..( تفاصيل حصرية )!

عاجل.. سلطان العرادة يستنجد بشيخ قبلي بارز لإيقاف المعارك بعد حدوث أمر خطير والشيخ موافق بعد تنفيذ هذة الشروط "!

تعرف على حجم الخسائر : طيران التحالف يدمّر مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي في صرواح

الحوثيون يحتجزون بعثة الأمم المتحدة على متن السفينة في ميناء الحديدة ومنعهم من المغادرة "!

وردنا الان : تنبؤات فلكية مرعبة وصادمة: اليمن سيواجه ماهو أخطر من كورونا خلال الأيام القليلة القادمة !!

الكريمي يبدأ صرف رواتب بعض الجهات الحكومية المقدمة من الشرعية في شمال اليمن بشرط ان تكون العملة الجديدة لموظفي هذة الجهة الحكومية !!

تعرف لماذا وكيف تم تسليم معسكر 20 في كريتر لهذه القوة المجهولة ؟!

عاجل وردنا الأن : هذا ما يحدث الان في عدن بعد اعلان الانقلاب والبيان الصادر من المجلس الأعلى للحراك ( ومصدر يكشف عن اتفاق للتسليم)!

شاهد شرط بن سلمان برفع العقوبات عن ”أحمد علي عبدالله صالح“!

قيادي حوثي : يتحدى كورونا بئطلاق إسم كورونا على إبنته المولودة "تفاصيل مثيرة"

تعرف على مصير الطائرة السعودية المحملة بـ قيادات سعودية ويمنية ؟!

بعيدأ عن الحروب و السياسة: بقيمة 10 ملايين هيئة الزكاة تقدم قافلة غذائية للوافدين بهذة المحافظة ؟!

في ظل وباء كورونا : توقعات لاقتصاد اليمن والعراق والسودان ؟!

تعرف على شروط الحوثييون لمنع الحرب والتوجة للخطوة الثانية في السلم ؟!

المقدشي : يصدر قرار اعتقال القائد في الجيش وإحالته للتحقيق بسبب هذه التعاون معى الحوثيون "تفاصيل مهمة"

ماء دافئ وصابون.. أفضل من الكحول للقضاء على كورونا

صنعاء : بيان رسمي من الصحة بعد الاصابات المسجلة الى الان بفيروس كورونا " تفاصيل وصورة"

فيديو : يوظح انسحاب وهروب الحوثييون من محافظة رداع "!

شاهد تفاصيل اول حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية بهذة المحافظة "!

وردنا : مصرع مشرف التموين والإمداد للحوثيين في ذمار برصاص مسلح مجهول ؟!

تفاصيل نتائج : وزير الصحة وأمين العاصمة يطلعان على عدد من المباني لتهيئتها كحجر صحي بعد ما وصل الاصابات الى هذا الرقم ؟!

تعرف على القائد البارز اللذي وظعت الشرعية كل املها بة بالتخلص من الحوثيين ؟!

الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»!

حديثاً : تقرير طبي يكشف فوائد منتج زراعي متوفر في اليمن ورخيص الثمن لمكافحة كرورونا القاتل ( تعرف عليه )

رسالة من زوجة شهيد : زوجي سافر الى مكان طاهر لايعرف الكذب والغدر ؟!

وردنا : تفاصيل خسائر الحوثيين بمعارك رداع .. تفاصيل بــ عدد القتلى واسم القائد والشيخ البارز ؟!

قرار قطعي : المحافظ البحسني يصدر قراراً بمنع دخول ..القات الى هذة الاسواق ؟!

الورقة الاخيرة الإمارات تستخدم : أحمد نجل صالح !!

مقابر جماعية : تكريم الجنود بطريقة السلطات السعودية " شاهد الفيديو "

شاهد تفاصيل : اعلان الحوثييون انسحابهم من البيضاء ؟!

ميليشيات الحوثي بعد انهيار جبهاتهم و بشكل عاجل : توقعات باعلان انسحابهم بعد هذة الخطوة "!

الجوازات السعودية توجه دعوة عاجلة للميقمين اليمنيين وباقي الجنسيات بشئن التئشيرات قبل فوات الآوان تفاصيل "!

تابع نتائج : مناقشة مستوى تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا بموانئ البحر الأحمر؟!

توقعات باجتياح فيروس كورونا اليمن من البحرين عن طريق "!

Advertisements

شاهد كيف نفذ الطيران المروحي اليمني اليوم اول مهمة انسانية في شبام

تعرف على سبب : اصابة الرجال أكثر من النساء " بكورونا "

هم تفاصيل معركة مجزر بمأرب اليوم : من تفجير واحراق وظحاياء "!

بقوة الجيش والسلاح : بعد الاردن.ز ثاني دولة عربية تفرض الحجر الصحي بالقوة ؟!

خبير فرنسي يعلن: هذه المدينة لن تعاني من كورونا : تعرف على هذة الدولة الفقيرة كيف نجت من كورونا ؟!

كورونا عـــــــــــاجل وخطير: امريكا تفضح سر مرعب الذي اخفاه هادي وعبد الملك الحوثي عن الشعب اليمني والهلع يجتاح كل المحافظات اليمنية "تفاصيل صادمة"!

على رأس قوة عسكرية .. قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية يصل مدينة شقرة بمحافظة أبين "!

تفاصيل عن ... أول طائرة تكسر الحظر بسبب كورونا وتصل إلى هذا المطار اليمني "!

بعد ما صارت عرظة للكلاب واالنسور في الجبال والوديان : الجيش اليمني يدعو الصليب الأحمر لانتشال جثث الميليشيات الحوثية "!

هذا ما حدث في مأرب وفاجأ المبعوث الأممي غريفيت اثناء زيارته للمحافظة ! . تفاصيل اكثر "!

مصادر من قلب صنعاء.. الحوثيون يوجهون بإخراج دبابات من صنعاء إلى حدود صرواح التجهيزات لدخول مأرب ؟!

فظيحة مدوية بالفيديو..من ضحايا سجون الحوثيين خطفوها بملابس النوم بعد أن رفضت الرظوخ لهم ؟

ورد للتو .. وفاة حالة جديدة بفيروس " كورونا " في صنعاء ؟!

الخدمة المدنية تعلن تعليق العمل لنسبة 80 بالمائة من الموظفين "تفاصيل القطاعات"

من معجزات الثوم المعروفة :والسؤال المجهول هل يقي الثوم فعلا من كورونا ؟!

فيروس كورونا يصيب عائلة يمنية في جدة والسلطات السعودية تستنفر( القصة الكاملة )"!

مدير اوقاف عدن يوضح : بعد رفض ائمة المساجد بعدن تعليق الصلاة ؟

محكمة صنعاء تصدر حكماً باعدام زعيم يمني الجنسية ومصادرة ممتلكاته تفاصيل "!

وردنا التالي : اشهر الصحف البريطانية تكشف " سر " انفجار فيروس " كورونا " في "أوربا " وتراجعة في " آسيا" !

تعرف على التاجر جائزة قدرها مليون ريال لمن يبلغ عن هذا التاجر.

عاااجل شاهد اول بيان :ل مليشيات الحوثي تصدر بياناً عسكرياً حول معركة مأرب.. (تفاصيل

صنعاء : شاهد براعة ودقة المستشفيات في سرعة اسعاف لأمراءة مصابة بكورونا " تفاصيل مستفزة "!

شاهد تفاصيل حول اسرار عدم التحرك على اسواق القات وحماية الموالعة من كورونا " الحكومة الشرعية "!

ورد الآن.. إعلان جديد مفاجئ ومرعب من الصين لسكان العالم: فيروس كورونا سينتهي في هذا التاريخ (تفاصيل طارئة)"!

ابن سلمان قلق على نفسه.. مجتهد يكشف تفاصيل خطيرة عن تفشي كورونا واخلاء مستشفى بالرياض لحاشيته "!

توضيح رسمي من السعودية بخصوص اغلاق المتاجر وتقليص ساعات العمل "!

وردنا : مسؤول في وزارة الداخلية يدلي بتصريح صحفي بشأن صرف مرتبات شهر يناير ?!!!

هذا ما تبقى للسعودية في اليمن !

نداء إلى اهلنا بالضالع خاصه .. والجنوب عامه !!

فضيحة لاتحتمل.. مصادر اختلاس كبرى” لصغير بن عزيز لأسلحة تقدر بمآت الملايين من جيش المرتزقة، حيث يعد “صغير”رئيس هيئة الأركان لجيش المرتزقة!!

المياه.. جعلها الله مصدراً للحياة وأرادها العدوان مصدراً للموت !!

عاجل وفي غاية الخطورة.. شاهد ماذ طلبت وبغاية الاهمية وزارة الصحة بصنعاء لتفادي والسيطرة قبل انتشار كورونا ؟!

قيادي حوثي يكشف أسرار جديدة بعد وقوعه في الأسر "!

الأمم المتحدة: "كورونا" يطرق ابواب اليمن من حدود " تفاصيل"!

قناة الحرة : تفقد البث في المناطق المسيطر عليها الحوثي والسبب " تفاصيل"

السعودية تسجل 119 إصابة جديدة والكويت تفرض حظر تجول في أنحاء البلاد لمواجهة تفشي كورونا ؟!!

مارب.. اعتقال المئات من سائقي الدراجات والباعة المتجولين بذرائع أمنية "!

قيادي حوثي يكشف عن 23 حالة مصابة بـ "كورونا" في صنعاء !!

قرار بــ منع دخول اسواق القات : والسماح بهذا الشرط "تفاصيل"!!

​

متى يكون السعال الجاف المستمر خطيرا؟

شاهد كيف / تم اغتيال الممول الرئيسي للحوثيين في العاصمة صنعاء ؟!!

بشرى سارة بصرف الرواتب غداً الاثنين عبر الكريمي لهذه الفئات !!

عاجـل: قرارات جديدة لحكومة صنعاء وتوجيه بــ تفاصيل "!

عــاجل وردنا : أنباء عن إصابة 23 حالة بفيروس كورونا في " مستشفى الجمهوري" (صنعاء )!!

شاهد : أسرى الحوثيين و"فيديو" لجيش جرار يقتحم موقع المليشيات في صرواح "تفاصيل"

​

وحكم اهتيساري (82 عاما) فنلندا من عام 1994 إلى عام 2000 وفاز بجائزة نوبل للسلام لمساهمته لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.

وأعلنت فنلندا 700 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا حتى الآن، بحسب موقع العربية نت.

وفي غضون ذلك، تم إلغاء عدد البرامج والأحداث المجدولة إثر تعليمات الحكومة الصادرة يوم الخميس الماضي.

كانت الحكومة قد أوصت بإلغاء جميع الأحداث العامة التي تضم أكثر من 500 مشارك حتى نهاية مايو.

كما تم الإعلان عن إلغاء فعاليات الذكرى الثمانين لنهاية حرب الشتاء، التي كان من المقرر الاحتفال بها في كاتدرائية هلسنكي الجمعة الماضي، بسبب تفشي الفيروس.