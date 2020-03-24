شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على نباش القبور .. حيوان عملاق ومرعب يأكل جثث الموتى ويصدر أصواتًا صادمة كالإنسان تمامًا (فيديو مرعب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يقال إن هذا الحيوان يدعى بإسم (ويجو) الذي يتواجد في المناطق المقابر العربيه حيث يقوم بحفر القبور والدخول عليها وتأكل الجثث ويطلق صيحات تشبه صراخ الانسان .

والجدير بالذكر ان هذالحيوان عندما يكون مشغولا باكل الجثث ويحس بان شخصا ما اقترب من ذلك القبر يبدا بالصراخ مثل صوت الانسان مما يدس الرعب في قلب ذلك الشخص ويتصور بان المتوفى هو من الذي كان يصرخ ويلوذ بالفرار عندها يستمر ذلك الحيوان بالاكل بكل اطمئنان. أهم الأخبار من الخليج 365: ​ Advertisements ​ ​ ​

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