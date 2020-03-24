شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع الجزيرة ‘‘أحمد منصور’’ يفجر قنبلة من العيار الثقيل: هذا أخطر شيء في أزمة ‘‘كورونا’’ أخفاه العالم كله (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، إن أخطر ما في أزمة فيروس كورونا، هو غياب التفسير الديني والقيم والإخلاقي العميق.
وأضاف، في تغريدة له علي تويتر أن البشرية لن تنتصر علي الفيروس وتبعاته بالعلم والمادة فقط ولكن القيم والأخلاق هي الركائز الأساسية التي ستنقذها.
أهم الأخبار من الخليج 365:
وكتب في تغريدته: "ما يؤلمنى فيما يتناوله الكتاب والمحللون عن #فيروس_كورونا هو غياب التفسير الدينى والقيمي والأخلاقى العميق لما تعيشه البشرية من بلاء والتركيز على الأبعاد المادية فقط فالبشرية لن تنتصر على الفيروس وتبعاته بالعلم والمادة فقط ولكن القيم والأخلاق هى الركائز الأساسية التى ستنقذ البشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع الجزيرة ‘‘أحمد منصور’’ يفجر قنبلة من العيار الثقيل: هذا أخطر شيء في أزمة ‘‘كورونا’’ أخفاه العالم كله (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.