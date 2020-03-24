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صنعاء - ياسمين الخيامي - اعرب الدكتور منصور القدسي عن احزانه والامه بسبب معاناة الشعب اليمني من حكامه الذين لا يتورعون عن فهعل اي شيء للحصول على المال حتى لو تسبب ذلك في ازهاق الارواح وقتل النفس التي حرمها الله .

جاء ذلك في المقال المؤثر الذي نشره الدكتور منصور القدسي وجاء بعنوان // تجار الحرب ...تجار الموت؟؟؟//



الخليج 365 يعيد نشر المقال

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تجار الحرب ...تجار الموت؟؟؟

د منصور القدسي

طبلة خمس سنوات وتجار الحرب في بلادنا من اجل يحكمونا قتلونا وشردونا وجوعونا بنهبهم رواتبنا ...

ومع ظهور فيروس كارونا ومطالبة العالم لهم بوقف الحرب ، يصرون علي استمرار قتلنا، وبالوقت ذاته يتاهبو ويشمرو السواعد للمتاجرة بموتنا بعد تخصيص منظمة الصحة العالمية 27 مليون دولار لحمايتنا من هذا الفيروس القاتل. بلا حيا او خجل تجدهم يشكون من عدم وصول المبلغ، ويبثو الاشاعات بين الفينة والاخري باصابتنا بالفيروس، ويتضرعون الي الله ليل نهار بوصوله الي بلادنا، لتبدا وليمة الموت، بل ذهب البعض لتشكيل فرق طبية وهمية للرقص والبرع لينال نصيب اكبر من الكعكة ، نعم فرق طبية لمواجهة هذا الوباء الذي عجز امهر اطباء العالم عن مواجهته ...

والادهي والامر ان كل تجار الحرب بالامس وتجار الموت اليوم يدعون انهم يمثلوا الله وكل هذه الدماء التي تسيل والارواح التي تزهق قربانا لرب السماء ...

ربنا انا نشكوا اليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا ممن يتاجرون باسمك وانت منهم براء ..

ربنا ان كان مكتوب لنا فيروس كارونا فذاك قدرنا، ، ونتوسل اليك ان لا تبتلينا بفيروسين، فخلصنا يا الله من فيروس قتلونا واكلونا انك علي كل شئ قدير، فلم يعد بمقدور شعبنا تحمل كل هذا الوباء كل هذا الوجع ...