شكرا لمتابعة خبر عن مستشار ولي عهد ابو ظبي يتجاوز كل الخطوط ويهز وجدان مليار مسلم بعد تطاوله على الذات الالهية بسبب فيروس كورونا..لن تصدق كيف سخر هذا الزنديق من رب العزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مستشار ولي عهد ابو ظبي يتجاوز كل الخطوط ويهز وجدان مليار مسلم بعد تطاوله على الذات الالهية بسبب فيروس كورونا..لن تصدق كيف سخر هذا الزنديق من رب العزة

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار ولي عهد ابو ظبي يتجاوز كل الخطوط ويهز وجدان مليار مسلم بعد تطاوله على الذات الالهية بسبب فيروس كورونا..لن تصدق كيف سخر هذا الزنديق من رب العزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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