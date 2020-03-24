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صنعاء - ياسمين الخيامي - اذا شربت هذا العصير اللذيذ 3 مرات في اليوم انت وافراد اسرتك فلن تخشى فيروس كورونا القاتل لأن هذا المشروب السحري يفتك بالفيروس في غمضة عين

كشف تقرير طبي، عن فوائد الليمون في مكافحة فيروس كورونا القاتل (كوفيد - 19)، وذلك عن طريق تقوية ودعم جهاز المناعة.

وقال التقرير -بحسب مجلة "سيدتي"-: إن "الليمون محمل بالفيتامين سي C وهو الفيتامين الضروري لتقوية وتعزيز نظام المناعة". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الصين تنشر الذعر والهلع في العالم وتعلن رسميا عن ظهور فيروس قاتل اشد فتكا من فيروس كورونا ( اسم الفيروس الجديد + كيف ينتشر وينقل العدوى ) مستشار ولي عهد ابو ظبي يتجاوز كل الخطوط ويهز وجدان مليار مسلم بعد تطاوله على الذات الالهية بسبب فيروس كورونا..لن تصدق كيف سخر هذا الزنديق من رب العزة اذا شربت هذا العصير اللذيذ 3 مرات في اليوم انت وافراد اسرتك فلن تخشى فيروس كورونا القاتل لأن هذا المشروب السحري يفتك بالفيروس في غمضة عين بسبب فيروس كورونا..الجوازات السعودية تباغت كل المغتربين اليمنيين بقرار جديد لحاملي تأشيرات الخروج النهائي والخروج والعودة وتفرض غرامات كبيرة لمن يخالف

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وأشار التقرير الطبي، إلى أن الليمون يحتوي أيضًا على الكثير من البوليفينول الذي يحمي الجسم ضد العدوى الفيروسية. وختم التقرير، بأن الليمون يحتوي على الفيتامين "أ" A وحمض الفوليك والنحاس، وجميع العناصر المغذية التي تلعب دوراً مهماً في تحفيز المناعة. جدير بالذكر أن الليمون يقوي مناعة الجسم، ويعزز إشراقة الجلد وقوته، ويصطاد الكولسترول، ويساهم في صحة القلب، ويحدُّ من مخاطر التهاب المفاصل الروماتيدي.



ومن أهم فوائد الليمون، هي: منع تشكل الحصى الكلوية، ويساعد على فقدان الوزن، ويحارب السرطان، ويدعم البصر، ويمنع الشيخوخة المبكرة.

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