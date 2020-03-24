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صنعاء - ياسمين الخيامي - الصين تنشر الذعر والهلع في العالم وتعلن رسميا عن ظهور فيروس قاتل اشد فتكا من فيروس كورونا ( اسم الفيروس الجديد + كيف ينتشر وينقل العدوى )

أدى فيروس “هنتا” إلى وفاة شخص في الصين، إضافة إلى فحص 32 شخصًا آخرين كانوا معه على متن إحدى الحافلات، فيروس هنتا وتتشابه أعراض الفيروس الجديد مع أعراض فايروس كورونا المستجد، والتي تتجسد في الحمى والصداع وآلام البطن وغيرها.

وأشارت تقارير عالمية وصينية إلى أن الفيروس “هنتا” قد عاد مجدداً ليضرب الصين، وهو من الفيروسات التي سبق أن انتشرت في بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات عندما أصاب نحو 600 شخص، توفي منهم حوالي 36%.

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الصين تنشر الذعر والهلع في العالم وتعلن رسميا عن ظهور فيروس قاتل اشد فتكا من فيروس كورونا ( اسم الفيروس الجديد + كيف ينتشر وينقل العدوى )

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وكشفت التقارير أن الفيروس قاتل لكنه لا ينتقل من شخص إلى آخر وإنما ينتقل عن طريق القوارض، ولم تكشف السلطات الصحية في الصين المزيد من التفاصيل حول الفيروس و حالة الأشخاص الذين تم فحصهم ، يشار إلى أن فيروسات “هنتا” بإمكانها أن تسبب أمراضًا قاتلة للإنسان مثل الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية ومتلازمة الهنتافيروس الرئوية .