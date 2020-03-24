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الجريري يبحث التحضيرات النهائية للبدء في حملة الرش التعقيمي ضد كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الجريري يبحث التحضيرات النهائية للبدء في حملة الرش التعقيمي ضد كورونا

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور رياض حبور الجريري، صباح اليوم، مع مدير صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق التحضيرات النهائية للبدء في حملة الرش التعقيمي للاماكن العامة والاسواق والتجمعات السكانية. 

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ويأتي ذلك ضمن خطة الطوارئ العامة التي تأتي وفقا وتوجهات وزارة الصحة والسكان ممثلة بوزير الصحة الاستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم لمجابهة فيروس كورونا والحد من وقوعه وإشراف مباشر ومتابعة مستمره من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس لجنة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالمحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وقال الجريري إن الاستعدادت متواصلة بشكل مستمر في تنفيذ خطة الطوارئ الاحترازية ضد فيروس كورونا واننا يوم غد سندش حملة الرش التعقيمي التي تظهر  فيها بصمة مملكة الإنسانية المملكة العربية من جليه واضحه في مضخات رش جاهزة لرش مواد تعقيم ومكافحة عدوى تساعد في التدخلات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

واضاف الجريري ان هذه الخطوة احترازية جادة وعمل مشترك وشراكة جادة بين المؤسسات الخدمية ذات العلاقة جرى من خلالها التحضير لإطلاق حملة رش وتعقيم لمدينة المكلا وكل مدن ساحل حضرموت يقوم بتنفيذها صندوق النظافة والتحسين  بالساحل .

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