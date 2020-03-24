وكيل وزارة الصحة يرأس اجتماعاً موسعاً لمدراء المستشفيات بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

رأس وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير عام الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً ضم مدراء المستشفيات الخاصة والحكومية بالساحل لمناقشة الوضع الصحي والوقوف على اخر المستجدات بمستشفياتهم ومراكزها التخصصية، داعياً الجميع الى العمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات للجميع خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا.



واكد الوكيل الجريري على اهمية رفع قدرات ومهارات الكوادر الصحية وتزويدها بوسائل السلامة المهنية والزامها بتطبيق كل الاجراءات الاحترازية لحماية انفسهم ومرضاهم والتعامل بكل مهنيه واحترافيه مع الوضع الحالي مشيرا الى ان رفع الجاهزية القصوى هو الهدف الأساسي في هذه الظروف العصيبة.

Advertisements

كما تقدم الوكيل الجريري بالشكر الجزيل لجميع مدراء المستشفيات الخاصة بتلبية الدعوة والمساهمة الفاعلة في نجاح العمل الصحي والعمل على رفع مستوى الوعي الصحي في اوساط المجتمع داعياً الجميع الى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وحث الوكيل الجريري الجميع بالعمل بالطرق العملية والطبية حسب التعاريف القياسية لجميع الاوبئة ومنوهاً على تفعيل العمل في ادارة الحالة حسب الدليل الإرشادي المعمم من قبل معالي وزير الصحه العامه والسكان أ. د. ناصر محسن باعوم وكيفية التعامل مع جميع الحالات الاكثر خطورة وتقديم الأولوية الطبية لها.