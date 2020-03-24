"خفر سواحل حضرموت" تصدر تعميماً حول حالة الطقس والبحر المتوقعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

أصدرت غرفة العمليات الرئيسية بقوات خفر السواحل بحضرموت تعميماً حول حالة الطقس والبحر خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأشار التعميم إلى أن حالة البحر ستشمل من ساحل بروم غرباً إلى قصيعر والمصينعة شرقاً، وسيكون متوسط ارتفاع موج البحر 6.0 م، بسرعة رياح معتدلة.

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وأوضح التعميم أن درجة الحرارة ستكون معتدلة وتتراوح بين 26 إلى 28 درجة مئوية، وأن الاجواء ستكون غائمة بساعات الصباح الباكر مع احتمال أمطار خفيفة بالمكلا، وتزداد الفرصة أكثر المناطق شرق مديرية الديس الشرقية خاصة بعد الظهر، وستكون حركة الرياح من متوسطة إلى معتدلة.

ونبّهت قيادة خفر السواحل المواطنين ومرتادي البحر من احتمال تدني الرؤية بساحل شركة والمناطق الشرقية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، محذرة الصيادين بعدم تجحيب قوارب الاصطياد بمجاري السيول.