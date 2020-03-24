- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "خفر سواحل حضرموت" تصدر تعميماً حول حالة الطقس والبحر المتوقعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
الخليج 365 - المكـلا
أصدرت غرفة العمليات الرئيسية بقوات خفر السواحل بحضرموت تعميماً حول حالة الطقس والبحر خلال الـ24 ساعة القادمة.
وأشار التعميم إلى أن حالة البحر ستشمل من ساحل بروم غرباً إلى قصيعر والمصينعة شرقاً، وسيكون متوسط ارتفاع موج البحر 6.0 م، بسرعة رياح معتدلة.
وأوضح التعميم أن درجة الحرارة ستكون معتدلة وتتراوح بين 26 إلى 28 درجة مئوية، وأن الاجواء ستكون غائمة بساعات الصباح الباكر مع احتمال أمطار خفيفة بالمكلا، وتزداد الفرصة أكثر المناطق شرق مديرية الديس الشرقية خاصة بعد الظهر، وستكون حركة الرياح من متوسطة إلى معتدلة.
ونبّهت قيادة خفر السواحل المواطنين ومرتادي البحر من احتمال تدني الرؤية بساحل شركة والمناطق الشرقية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، محذرة الصيادين بعدم تجحيب قوارب الاصطياد بمجاري السيول.
كانت هذه تفاصيل خبر "خفر سواحل حضرموت" تصدر تعميماً حول حالة الطقس والبحر المتوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.