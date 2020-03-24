الخميس.. انطلاق حملة "لازم نخاف على بعض" في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

الخليج 365 - المهرة

تنطلق الخميس القادم 26 مارس/آذار الجاري في محافظة المهرة حملة بعنوان (لازم نخاف على بعض) التي ينفذها أعضاء برلمان شباب اليمن من أبناء المهرة بتكليف من رئاسة البرلمان تحت إشراف ورعاية اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار للتوعية بخطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية.

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وأشار رئيس الحملة في المحافظة الأستاذ محمد أحمد سالم مهومد عضو برلمان شباب اليمن - نائب الناطق الرسمي للبرلمان ، بأن الحملة ستشمل مدينة الغيضة وعموم المديريات ومن خلالها سيتم توزيع أوراق وملصقات توعوية وبروشورات وكمامات من خلال نزول الشباب العاملين إلى الشوارع والأماكن المزدحمة بالناس.

وأوضح بأن الحملة يأتي تنفيذها ضمن جهود الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتعريف بمخاطره وطرق الوقاية منه ومنع تفشيه من خلال تعزيز الوعي الصحي للمواطنين ، منوهاً بأن الوباء خطير وليس له علاج حاليا لمكافحته أو السيطرة عليه غير رفع مستوى الوعي المجتمعي.

وأشاد مهومد بدور مدير عام مكتب الصحة والسكان عوض مبارك سعد في تجاوله ودعمه للحملة سعيا لإنجاحها وتحقيق أهدافها، مناشدا الخيرين من أبناء المحافظة إلى مناصرة الحملة ودعم جهود الشباب ومد يد العون لهم.